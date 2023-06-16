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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan öğrencilere destek

AA

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan öğrencilere destek

BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TÜBİTAK 54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında sosyoloji alanında birinci olan öğrencileri bursla ödüllendirdi.

Nasıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde kurum müdürü Mahmut Kurtaran'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TÜBİTAK araştırma projeleri yarışmasında sosyoloji alanında birinci olan Türk Telekom Anadolu Lisesinde öğrenci Büşra Öner, Mehmet Ali Gülbahar ve Hamza Görücü ile de bir araya gelen Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, gençleri tebrik etti.

Gençlerle ilgili projelerin kendisini daha fazla heyecanlandırdığını ifade eden Nasıroğlu, şehirde büyüyüp başarı elde eden gençlerin Batman'ın ve ülkenin yarınlarına büyük katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.

Başarılı gençlere burs vereceğini belirten Nasıroğlu, "Ülkemiz ve şehrimiz bu gençlerle geleceğe emin adımlarla koşacaktır. Bizler çok güçlü bir ülkeyiz ve önümüzde büyük fırsatlar var. Bu süreci akıllı, donanımlı gençlerle yakalayabiliriz. Gençlere yönelik yapılan yarışmalar da birinci olan ve derece elde eden öğrencilerimize destek vererek tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Öğrenciler de verilen destek için Nasıroğlu'na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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