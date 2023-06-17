AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu basınla bir araya geldi

BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, basınla bir araya geldi.



Nasıroğlu, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne giren gençlere başarılar dileyerek, gençlere sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.



"Geleceğimiz gençlerimizdir. Batman'da 123 bin öğrencimiz var. Açıköğretimi de dahil ettiğinizde 200 bin öğrenci. Bu gençlik son derece kıymetli ve önemli." ifadelerini kullanan Nasıroğlu, Batman için birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti.



Nasıroğlu, şöyle konuştu:

"Elbette sorun ve sıkıntılarımız olacak ama bunları çözecek olan da bizleriz. Konuşacağız, beraber konulara el atacağız. Sorunları sağlıklı bir şekilde masaya yatırıp çözüm önerilerini geliştireceğiz. Sorunların çözümü bizleriz. Ankara'da temaslarda bulunduk. Batman'ımızın sorunlarını dile getirdik. Yakından Batman ile ilgileneceklerini ilettiler."



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