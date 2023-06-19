Batman'da AÇEV Babalar Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da AÇEV Babalar Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi

AA

Batman'da AÇEV Babalar Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi

BATMAN (AA) - Batman'da Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından "Babalar Günü" dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Karabağ Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çocuklarıyla katılan babalar birlikte uçurtma uçurdu.

Etkinlikte konuşan AÇEV Batman Saha Danışmanı Ümit Dursun, her sene Babalar Günü'nde uçurtma ve frizbi şenliği düzenlediklerini belirterek, etkinliğe vakıfta "Baba Destek Programı" kapsamında eğitim alan babaların katıldığını söyledi.

Çocukların yetiştirilmesinde ve eğitiminde annelerle beraber babaların da görev alması gerektiğine işaret eden Dursun, "Çocuk yetiştirmek sadece annenin görevi değil bunun yanında babaların da yapması gereken görevler var. Bu görevleri hatırlatmak, bu farkındalığı yaratmak için bu tür etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Bu tür etkinlikleri artırmayı planladıklarını dile getiren Dursun, çocukların babaları ile geçirdikleri kaliteli zamanları unutmadıklarını aktardı.

Dursun, etkinlikte babalarıyla zaman geçiren çocukların bu anları ömürleri boyunca unutamayacaklarını anlatarak, "Bu gibi anıların süresini, sayısını artırmak istiyoruz. Amacımız bu. Bunları arttırabilmek ve yaygınlaştırabilmek." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Kasım Üney, çocukları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Cahit Çavlu ise çocuklarla uçurtma uçurup, eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman´da suya düşen 3 çocuğu çevredekiler kurtardı
YEREL HABERLER Batman´da suya düşen 3 çocuğu çevredekiler kurtardı
Boğulan kuzenlerden Elif Nur, suya düşen Ceren´i kurtarmaya çalışmış
YEREL HABERLER Boğulan kuzenlerden Elif Nur, suya düşen Ceren´i ...
Batman'da baraj gölüne giren kuzenler Elif ve Ceren, boğuldu
YEREL HABERLER Batman'da baraj gölüne giren kuzenler Elif ve Ceren, ...
Batman’da baraj gölüne giren kuzenler boğuldu
YEREL HABERLER Batman’da baraj gölüne giren kuzenler boğuldu
AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu basınla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu basınla bir ...
Batman'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
YEREL HABERLER Batman'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ...
Batman'da Su Parkı'nda etkinlik
YEREL HABERLER Batman'da Su Parkı'nda etkinlik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.