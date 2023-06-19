Batman'da AÇEV Babalar Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi

BATMAN (AA) - Batman'da Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından "Babalar Günü" dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Karabağ Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çocuklarıyla katılan babalar birlikte uçurtma uçurdu.

Etkinlikte konuşan AÇEV Batman Saha Danışmanı Ümit Dursun, her sene Babalar Günü'nde uçurtma ve frizbi şenliği düzenlediklerini belirterek, etkinliğe vakıfta "Baba Destek Programı" kapsamında eğitim alan babaların katıldığını söyledi.

Çocukların yetiştirilmesinde ve eğitiminde annelerle beraber babaların da görev alması gerektiğine işaret eden Dursun, "Çocuk yetiştirmek sadece annenin görevi değil bunun yanında babaların da yapması gereken görevler var. Bu görevleri hatırlatmak, bu farkındalığı yaratmak için bu tür etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Bu tür etkinlikleri artırmayı planladıklarını dile getiren Dursun, çocukların babaları ile geçirdikleri kaliteli zamanları unutmadıklarını aktardı.

Dursun, etkinlikte babalarıyla zaman geçiren çocukların bu anları ömürleri boyunca unutamayacaklarını anlatarak, "Bu gibi anıların süresini, sayısını artırmak istiyoruz. Amacımız bu. Bunları arttırabilmek ve yaygınlaştırabilmek." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Kasım Üney, çocukları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Cahit Çavlu ise çocuklarla uçurtma uçurup, eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.