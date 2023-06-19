Batman'da TÜGVA'nın ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulu başladı

BATMAN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulu düzenlendi.



Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler gibi eğitimlerin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerle de buluşacak çocuklar için akıl ve zeka oyunları ile ilgili etkinlikler de düzenlenecek.



TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, okulların kapanmasıyla birlikte yaz kurslarının başladığını söyledi.

Ortaokul öğrencilerinin katıldığı kurslarda Kur’an-ı Kerim, siyer, hadis, güzel ahlak ve değerler eğitimi derslerinin verildiğini belirten Onutçu, "Ayrıca öğrencilerimizi futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk gibi onlarca sosyal faaliyetle de buluşturacağız. Bu yıl ilk kez tüm okullarımızda zeka oyunları sınıfları açacağız. Böylece sosyal etkinliklerimizi çeşitlendirmiş olacağız." dedi.

Kurslarda çocukları manevi yönden geliştirmeyi, yaz dönemini sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Onutçu, kurslarda çocukların hem öğreneceğini hem kendini geliştireceğini hem de yeteneklerini keşfetme imkanı bulacağını kaydetti.



Bu kapsamda Batman merkez ve ilçelerde bulunan tüm ilk ve ortaokullarda kursların bugün itibarıyla başladığını anlatan Onutçu, "Yaz sonuna kadar sürecek kurslarımızın bitiminde de geniş katılımlı bir mezuniyet töreni gerçekleştirecek ve eğitimlerde başarılı olan öğrencilerimizi çeşitli hediyelerle ödüllendireceğiz." diye konuştu.

Onutçu, ayrıca kursların düzenlenmesinde kendilerine destek olan Batman Valiliğine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve okul müdürlerine teşekkür etti.

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