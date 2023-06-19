DSİ 103. Şube Müdürlüğünden boğulma vakalarına karşı uyarı

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BATMAN (AA) - Batman'da havaların ısınmasıyla baraj, gölet ve sulama kanalına serinlemek ve yüzmek için girmek isteyenler uyarıldı.

DSİ 103. Şube müdürlüğünden yapılan açıklamada, baraj, gölet, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesislerinde serinlemenin ve yüzmenin ölümcül olduğu belirtildi.

Yapılan tüm uyarılara rağmen 17 Haziran'da Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü yakınlarında baraj gölüne giren iki çocuğun boğulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanalları yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz ve tehlikeli tesisler olup bu tesislere herhangi bir maksatla girilmesi kesinlikle yasaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız; suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda çocuklarını uyarmaları. Baraj, gölet ve sulama kanallarına yakın mesafede bulunulmaması konusunda bilinçlendirilmeleri hayati önem arz etmektedir."





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