AK Parti Batman Milletvekili Ramanlı, Hasankeyf ve Gercüş'te temaslarda bulundu

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BATMAN (AA) - HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde temaslarda bulundu.

Milletvekili Ramanlı Hasankeyf Kaymakamlığını ziyaret etti, Kaymakam Şenol Öztürk ile ilçedeki çalışmalarla ilgili görüştü.



Daha sonra Gercüş ilçesine geçen Ramanlı, Kaymakam Muhammed Öztaş ile görüştü.



Ardından Gercüş Belediyesine geçen Ramanlı Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ile görüştü, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Ramanlı'ya ilçedeki ziyaretlerinde HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Cevher, HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin ve partililer de eşlik etti.











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