Batman'da Ömer usta 36 yıldır anahtar yapıyor

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BATMAN (AA) - Batman'da esnaf Ömer Rıdvan Öğüt, anahtarcılığı 36 yıldır sürdürüyor.



Cumhuriyet Meydanında ilk açtığı dükkanda 36 yıldır çilingirlik yapan Öğüt, vatandaşlar kadar, acil durumlarda kapı açmaları gereken polis ve itfaiye gibi meslek gruplarının da yardımına yetişiyor.



Öğüt, AA muhabirine, işini heyecanla yapmasının her türlü zorluğu aşmasını sağladığını söyledi.



Mesleğinde gelişen teknolojiye de ayak uydurduğunu ifade eden Öğüt, şunları kaydetti:



"Emniyet, jandarma ile de birçok vakaya gittim, üzücü durumlarla karşılaştım. 1987 yılından beri hizmet veriyorum. Çıraklık da dahil 40 yıldır bu işi yapıyorum. Kapı, araba, kontak, çip, kumanda üzerine çalışıyorum. Cinayetler, hırsızlıklar, acil durumlar, arabada kilitli kalan bebekler gördüm. Her türlü olayla karşılaşıyoruz. Ölünceye kadar bu mesleği yapmayı düşünüyorum çünkü insanlara yardımcı olmayı seviyorum. Aynı heyecanla çalışıyorum. Yeni bir çırak gibi merak ediyorum. Arabaları, yeni çıkan tekniklerini öğrenmeye çalışıyorum."



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