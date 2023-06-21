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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da LÖSEV kanser hastalarına et yardımı yaptı

AA

Batman'da LÖSEV kanser hastalarına et yardımı yaptı

BATMAN (AA) - Batman'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından kanser hastalarına et yardımı yapıldı.

LÖSEV, Gültepe Mahallesinde bulunan Batman Belediyesi Spor Kompleksinde kanser hastası bulunan ailelere et desteği sundu.

LÖSEV halkla ilişkiler personeli Aynur Aslan, lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 hastaya ve ailelerine et desteği sağladıklarını söyledi.

Batman'da bulunan bütün hastalara ulaşmak istediklerini ifade eden Aslan, "Amacımız daha çok hastaya ulaşmak. Bunun için de vekaleten kurban kesimlerine başladık. 12 ay boyunca vekaleten kesilen kurbanlarımızı yıl boyu ailelerimize dağıtıyoruz." dedi.

Kanser hastalıkları konusunda da vatandaşları bilgilendirdiklerini anlatan Aslan, gönüllülerle birlikte hastalara moral de vermeye çalıştıklarını ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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