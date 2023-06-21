Batman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

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BATMAN (AA) - Batman merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden "Pandemi yardımı" adıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında "Pandemi yardımı" adı altında vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 kişiye yönelik 14 Haziran'da Batman, Mardin ve Ardahan'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda Batman'da 7, Mardin'de 1, Ardahan'da da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.​​​​​​​



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