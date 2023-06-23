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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da yaz okulları kayıtları başladı

AA

Batman'da yaz okulları kayıtları başladı

BATMAN (AA) - Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz okulları kayıtlarına başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün her sene 29 Haziran'da açılan yaz okulları bu sene Kurban Bayramı dolayısıyla 4 Temmuzda başlayacak.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Gökhan Aslan yaptığı açıklamada, yaz ayları boyunca 26 branşta 112 antrenörle çocukları, gençleri sporla tanıştırıp eğitim vereceklerini belirtti.

Aslan, yaz okullarının amacının gençlere sporu sevdirmek olduğunu söyledi.

Boğulma vakalarının önüne geçmek için yüzme kurslarının da başladığını aktaran Aslan, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında 2'si olimpik, 3'ü de portatif olmak üzere 5 havuzda, 30 antrenörle yüzme eğitimi verildiğini dile getirdi.

Geçen seneye göre sporcu sayısını arttırmaya çalışacaklarını ifade eden Aslan, "GSB spor okulları kapsamında 25 bin olan sporcu sayımızı bu sezon itibariyle 40 bine yükseltmeyi hedeflemekteyiz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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