Batman Milletvekili Serkan Ramanlı LGS birincilerini tebrik etti

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BATMAN (AA) - HÜDA PAR Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı LGS sınavında 500 tam puan alan Fırat Roni Sal, Altan Roni Erin ve Zeynep Yılmaz ile görüşerek başarılarını tebrik etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavından sonra Batman'da üç öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Milletvekili Ramanlı sınavda 500 tam puan alan Sal, Erin ve Yılmaz'ı kutladı.



Ramanlı, "Batman'ımız için büyük bir başarı. Batman LGS'de Türkiye birincisi 3 genç çıkardı. Umarım bu sayı 30’ları ve daha fazlasını bulur." dedi.

Öğrencilere hediye veren Ramanlı, hatıra fotoğrafı çektirdi.





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