Batman Valisi Canalp vatandaşlarla bayramlaştı

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BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Atatürk Parkında düzenlenen programda vatandaşların bayramını kutlayan Vali Canalp, çocuklara bayram harçlığı verdi, dondurma ikram etti.

Canalp, bayramın, huzur, mutluluk, esenlik, sağlık ve sıhhat içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, HÜDA PAR Sözcüsü ve milletvekili Serkan Ramanlı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





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