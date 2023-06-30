AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, siyasi partilere bayram ziyaretinde bulundu

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BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Başkanı Akif Gür, Kurban Bayramı vesilesiyle Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Hür Dava Partisi'ne (HÜDA PAR) ziyarette bulundu.

Milletvekili Nasıroğlu, ilk ziyaretini Büyük Birlik Partisine gerçekleştirdi.



BBP MKYK üyesi ve Güneydoğu Bölge Sorumlusu Recep Er ve İl Başkanı Adem Bağlamış ile bayramlaşan Nasıroğlu, daha sonra HÜDA PAR'ı ziyaret etti.



Ziyarette milletvekili Serkan Ramanlı, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Eyyüp Yanaç ve HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin ile görüşen Nasıroğlu, bayramlarını tebrik etti.

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