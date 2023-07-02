Batman'da 3 bin aileye kurban eti dağıtıldı

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BATMAN (AA) - Umut Kervanı Vakfı Batman'da 3 bin aileye kurban eti dağıttı.

Umut Kervanı Vakfı Batman Başkanı Nurettin Teymur, yaptığı açıklamada, "Kurbanınız Umut Olsun" temasıyla bu yıl da aileler için çalıştıklarını, hayırseverlerden aldıkları vekalet doğrultusunda hijyenik ortamda kurbanları kestiklerini söyledi.



Üye ve gönüllülerle kurban etlerini dağıttıklarını belirten Teymur, "Yüze yakın araç binlerce gönüllümüzle yetim, muhtaç ve depremzede 3 bin ailemize kurbanlarımızı ulaştırdık. Yılın 12 ayı 365 günü muhtaç ailelerimizin yanındayız. Hayırseverlerden gelecek her türlü yardımı ailelerimize ulaştırmak için hizmet etmeye devam ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Hayırlarınızı kabul etsin." dedi.



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