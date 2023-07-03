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Batman Ticaret Müdürlüğünce kentte bir yılda 851 iş yeri denetlendi

AA

Batman Ticaret Müdürlüğünce kentte bir yılda 851 iş yeri denetlendi

BATMAN (AA) - Batman'da Ticaret İl Müdürlüğünce kentteki iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi sürüyor.

Ticaret İl Müdürü Şehmus Kalkan, paydaş kurumlarla birlikte iş yerlerinde raf ve kasa fiyatları ile birçok konuda denetim yaptıklarını söyledi.

Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini ifade eden Kalkan, "Son bir yılda 851 iş yerine şikayet üzerine rutin denetimler yapıldı. Aykırılık tespit edilen yerlerle ilgili tutanak tutularak Bakanlığa bildirildi. Gelen şikayetleri hızlıca değerlendirip sonuca bağladık." dedi.

Son bir yılda tüketici hakem heyetine yönelik başvuru sayısının 8 bin 11 olduğunu dile getiren Kalkan, Bunların 7 bin 500'ünün karara bağlandığını aktardı.

Kalkan, diğerleriyle ilgili iş ve işlemlerin devam ettiğini anlatan Kalkan, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları hızla sürdürdüklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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