Batman ve Siirt'te yaz Kur'an kursları başladı

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BATMAN/SİİRT (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Batman ve Siirt'te başladı.

Batman'da düzenlenen kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili eğitimin yanı sıra çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenlenecek.

İl Müftüsü Nihat Kök, AA muhabirine, kentte düzenlenen kurslarda binlerce çocuğa eğitim vereceklerini söyledi.

"Batman Müftülüğü olarak 900 civarında cami ve 150 Kur'an kursunda merkez ve ilçelerimiz de dahil olmak üzere 1230 personelimizle çocuklarımıza eğitim vermeye hazırız." diyen Kök, öğrencileri kurslara beklediklerini ifade etti.

Kök, geçen yıl yaz kentte yaz Kur'an kurslarında öğrenci sayısının 24 bine ulaştığını dile getirerek, bu yıl hedeflerinin 30 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu kaydetti.

- Siirt

Siirt'te bu yaz "Çocuklar koşun haydi şimdi yaz Kur'an kursu vakti" temasıyla 642 cami ve 151 Kur'an kursu olmak üzere 793 merkezde eğitim verilecek.

Kayıt için başvurular 10 Temmuz'a kadar sürecek. Yaz Kur'an kursu 11 Ağustos'a kadar devam edecek.

Halid Bin Velid Camisi imamı Musa Doğrusever, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekledikleri kursların açılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Dini eğitimin yanı sıra kurs süresince çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler de gerçekleştireceklerini aktaran Doğrusever, çocuk ve gençleri kurslara davet etti.





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