Batman'da yasaklanan yerlerde suya giren 18 kişiye para cezası uygulandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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BATMAN (AA) - Batman'da yasağa rağmen baraj gölü ve sulama kanalı gibi alanlarda suya giren 18 kişiye toplam 23 bin 310 lira idari ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki göl, gölet, baraj, sulama kanalı ve akarsu gibi yerlerde suya girmenin Valilikçe yayınlanan kararlarla yasaklanmış olmasına rağmen 3 kişinin bu alanlarda boğulduğu anımsatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, boğulma olaylarının önüne geçebilmek amacıyla özellikle Batman Çayı ve Ilısu Baraj Gölü'nde denetimlerin artırıldığı belirtilen açıklamada, "Suya giren 18 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 1295 lira idari ceza uygulanmıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma tarafından, üzücü başka olayların yaşanmaması için vatandaşlar göl, gölet, baraj, sulama kanalı ve su birikintilerine girmemesi konusunda bilgilendirilmekte olup, denetimler aralıksız devam edecek. Suya girdiği tespit edilenlere cezai işlem uygulamasına devam edilecektir."

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