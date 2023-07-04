HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı TÜGVA'yı ziyaret etti

BATMAN (AA) - HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman Şubesini ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.
Şube bünyesindeki icathanede gençlerle görüşen Ramanlı'ya TÜGVA Batman Koordinatörü Muhammed Onutçu tarafından projelerle ilgili bilgi verildi.
İcathanede bulunan çekim stüdyosu, ahşap oymacılığı, robotik kodlama ve yazılım sınıflarını inceleyen Ramanlı'ya projeler kapsamında eğitim alan öğrenciler sunum yaptı.
Ramanlı, yarışmalara katılım konusunda gençlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Daha sonra Ramanlı gençlerin sorularını yanıtladı.