Batman'da bir kişi dini nikahla yaşadığı kadını bıçakla ağır yaraladı

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BATMAN (AA) - Batman'da dini nikahla yaşadığı kadını bıçakla ağır yaralanan şüpheli yakalandı.

Şirinevler Mahallesi'nde Delil Y. ile dini nikahlı olarak yaşadığı 5 çocuk annesi Fatma B. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Delil Y, kadını bıçakla ağır yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

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