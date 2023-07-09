Batman Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ekremoğlu gazetecilerle bir araya geldi

BATMAN (AA) - Batman Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçilen Hanifi Ekremoğlu kentte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen basın toplantısına yönetim kurulu üyeleri ile katılan Ekremoğlu yaptığı konuşmada, Batman Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şevki Taş'ın vefatının ardından bu göreve seçildiğini anımsattı.

Ekremoğlu, hedeflerinin odayı en iyi seviyeye getirmek olduğunu belirterek, "Biz bu kooperatifin sadece emanetçileriyiz. Bu kooperatifin gerçek sahibi esnafımız ve Batman halkıdır. Kapımız herkese sonuna kadar açık. Ulaşılması güç değil, kolay ve şeffaf olacağız. Esnafın en ufak bir sıkıntısı olduğunda çekinmeden bana ulaşmasını isterim ve beklerim." dedi.

Şartlar ve imkanlar çerçevesinde bütün esnafa kredi çekebilmeleri konusunda gereken kolaylığı sağlayacaklarını dile getiren Ekremoğlu, amaçlarının devletin sunduğu imkanlardan esnafın yararlanmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Ekremoğlu, "Bankalara oranla daha düşük ve uzun vadeli kredi imkanıyla kooperatifimiz bütün esnafın can suyu olmuştur. Esnaflıktan geldiğimiz için esnafın bütün sorunlarını çok iyi biliyoruz. Kooperatife gelen her esnafı çayımı içmeye beklerim." diye konuştu.