Vali Canalp, Gercüş'te köyleri ziyaret etti
BATMAN (AA) - Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesindeki köyleri ziyaret etti.
Vali Canalp, ilçeye bağlı Akburç, Dereiçi, Aydınca, Kutlu, Cevizli, Ardıç, Serinköy, Nurlu, Başova, Düzmeşe, Yasıca, Başarköy, Kesiksu, Gürbüz, Akyar ve Çiçekli köylerine ziyarette bulundu.
Vatandaşlarla görüşen Canalp, sorun ve talepleri dinledi. Canalp, devam eden projeler ve yatırımlarla ilgili ilgililerden bilgi aldı.
Vali Canalp'a ziyaretlerinde Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş da eşlik etti.