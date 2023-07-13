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        Batman'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis yaralandı

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        Giriş: 13.07.2023 - 00:43
        Batman'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis yaralandı

        BATMAN (AA) – Batman'da otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi’ Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil bir olaya giden yunus polislerinin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle devrilen motosikletteki polis memurları İsmet Baran ve Aydın Dolu yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve polislerin mesai arkadaşları hastaneye geldi.

        Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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