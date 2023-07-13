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        Sason'daki Zoveser Dağı doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor

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        Giriş: 13.07.2023 - 16:45
        Sason'daki Zoveser Dağı doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor

        BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesindeki 2700 rakımlı Zoveser Dağı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

        Sason ve Muş sınırları arasında bulunan, 2 yıl önce yürütülen yol çalışmalarıyla ulaşımın sağlandığı Zoveser Dağı yaz aylarında serin havası, şelalesi, renk renk açan çiçekleri, kışın düşen ve erimeyen kar manzarasıyla ilgi görüyor.

        Dağa tırmanış yapan ziyaretçilerden Dr. Behzat Tüzün, gazetecilere İstanbul'dan geldiğini, Zoveser Dağı'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülmeye değer ender yerlerden biri olduğunu söyledi.

        Bölgedeki birçok ilde yüksek sıcaklığın etkili olduğunu belirten Tüzün, Zoveser Dağı'ndaki serin hava ve doğal güzelliklerin cezbettiğini aktardı.

        Tüzün, beğeni gören bu alanların tanıtılıp, turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti.

        İstanbul'dan gelen Niyazi Özekinci de şehir gürültüsünden uzak bir ortamda ve temiz havada bu geziye katılmaktan heyecan duyduğunu anlatarak, çok yürüdüklerini ve yorulduklarını ancak tüm bu yorgunluğun bu güzellikleri görmeye değdiğini aktardı.

        Batman'dan gelen Teyfik Tunç ise uzun süredir Zoveser Dağı'nı görmenin hayalini kurduğunu, bu gezi vesilesiyle hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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