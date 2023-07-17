Mereto Dağı'na tırmanan ziyaretçiler güneşin doğuşunu izledi

BATMAN (AA) - Sason Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin (Sason-Der) düzenlediği geziye katılan 30 kişi, Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na tırmandı.

Gece, Purşeng Yaylasından dağın zirvesine tırmanan ziyaretçiler güneşin doğuşunu izledi.

Ziyaretçilerden İbrahim Ergün, gazetecilere, 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen dağın zirvesinin çok serin olduğunu belirtti.

İrfan Yıldız ise bu gezinin kendisinde unutulmaz izler bıraktığını söyledi.

Yıldız, "Memleketimizin güzelliklerini keşfetmek ve tanımak büyük bir zevkti. Yeni keşifler için bir sonraki organizasyonu dört gözle bekliyoruz. Katkısı olanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Vedat Demir de Mereto Dağı'nın zirvesinden manzarayı izlemenin keyif verici olduğunu aktardı.

Nezim Taymur da bu geziye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sason-Der Yönetim Kurulu üyesi Fatih Özmen, bölgenin tarihi ve kültürel tanıtımına katkı sunmak amacıyla bu tür faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi.