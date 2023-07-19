Batman Valisi Ekrem Canalp Gap Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Gap Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Canalp, mahalle ziyaretleri kapsamında GAP Mahallesi'ndeki taziyeevinde vatandaşlarla görüştü.
Sorun ve talepleri dinleyen Canalp, sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.
Görüşmede, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Özel ile Sosyal Güvenlik İl Müdürü Alaettin Ökten de yer aldı.