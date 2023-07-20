Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Batman'da etçil çekirge görüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:17
        Batman'da etçil çekirge görüldü

        BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde etçil çekirgeye rastlandı.

        İlçede yaşayan çiftçi Edip Turgut, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra yoğun görüldüğünü belirterek, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek sıkıntısı çeken çekirgeler yerleşim yerlerine geliyor. Bu, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge." ifadelerini kullandı.

        Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme

        Benzer Haberler

        Hafriyat kamyonunun 4 araca çarptığı kaza kamerada
        Hafriyat kamyonunun 4 araca çarptığı kaza kamerada
        Batman'da tatlıcı önünde silahlı kavga: 1 yaralı
        Batman'da tatlıcı önünde silahlı kavga: 1 yaralı
        Batman´da kafe kasasından para ve telefon çalan hırsız kamerada
        Batman´da kafe kasasından para ve telefon çalan hırsız kamerada
        Tartıştığı karısını yüzünden bıçakladı
        Tartıştığı karısını yüzünden bıçakladı
        Bel ve bacaklarına sardığı bezlerden uyuşturucu çıktı
        Bel ve bacaklarına sardığı bezlerden uyuşturucu çıktı
        Batman'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Batman'da 5 firari hükümlü yakalandı