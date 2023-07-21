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        Batman Valisi Canalp pazar esnafını ağırladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:57
        Batman Valisi Canalp pazar esnafını ağırladı

        BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, pazar esnafını ağırladı, sorun ve taleplerini dinledi.

        "Vali konağı, milletin konağı" sloganıyla Batman'da farklı kesimleri Valilik konağında ağırlayan Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, bu kez pazar esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

        Vali Konağı bahçesinde gerçekleştirilen programda Canalp, pazar esnafı ile görüştü.

        Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Özer, Belediye Zabıta Müdürü Muharrem Kara da katıldı.

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