HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, eşi tarafından bıçaklanan kadını ziyaret etti

BATMAN (AA) - HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Batman'da 5 Temmuz'da dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve yaralanan kadını ziyaret etti.

5 çocuk annesi Fatma B'yi kaldığı evde ziyaret eden Ramanlı, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Yapılan saldırı vahşettir. Hukuki süreçin takipçisi olacağım. Yaşadığınız zulmün sizin ve aileniz üzerinde oluşturduğu tahribatı Rabb'im en kısa zamanda üzerinizden kaldırsın. Çocuklarınız umarım bu süreci hatırlamazlar ve onlarla birlikte huzurlu bir hayat yaşarsınız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma B. de "Doktorların gayreti ve sevdiklerimin duasıyla Rabb'im beni çocuklarıma bağışladı. Hepsi şu an devletin koruması altında. İyileşip en kısa zamanda onlara kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ile görüşen Milletvekili Ramanlı, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Şerif Durmaz ve bazı partililer de yer aldı.