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        Sason Belediye Başkanı Yavuz gazetecileri ağırladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:19
        Sason Belediye Başkanı Yavuz gazetecileri ağırladı

        BATMAN (AA) - Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Basın mensuplarıyla Sason Sevek Mesire Dinlenme alanında görüşen Yavuz, basının önemine değindi.

        Basın yayın kuruluşlarının kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması, ülkede sosyal dayanışmanın temini açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yavuz, basının demokrasinin can suyu olduğunu belirtti.

        Yavuz, "Güvenilir ve güçlü basın her yönde gelişmeye büyük katkı sağlar. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sason'umuzun hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

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