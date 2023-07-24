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        Batman'da engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:34
        Batman'da engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

        BATMAN (AA) - Batman'da bedensel engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

        Merkez Çay Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Suna Tiğrek, Vali Ekrem Canalp'a ulaşarak tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden Tiğrek'in talebi yerine getirildi.

        Vakıf yetkilileri, Tiğrek'i evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye hediye etti.

        ​​​​​​​Tiğrek, Vali Canalp ve vakıf yetkililerine teşekkür etti.

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