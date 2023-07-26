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        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yeni dönemde eğitim başlıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:48
        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yeni dönemde eğitim başlıyor

        BATMAN (AA) - Batman Üniversitesinde 2 yıl önce Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kurulan Diş Hekimliği Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde açılıyor.

        Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 30 öğrenci ile hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

        Fakültenin fiziki yapısının hazır olduğunu ifade eden Demir, "Laboratuvarlarımız da hazır. Fakültemizin akademik kadrosunda 10 öğretim üyesi bulunmakta. Klinik çalışmalarını yürütmekteler. Bunun yanı sıra temel bilimlerde de bir öğretim üyemiz bulunuyor. Bu yılın bitimiyle birlikte öğretim üyesi sayımızı arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Demir, Diş Hekimliği Fakültesinin kentin sağlık kurumlarına ve sağlık sektörüne büyük katkı sağlayacağına işaret etti.

        "Batman'dan dışarıya yapılan birçok sevk vardı. İmplant, diş protezi, diş teli gibi işlemler için vatandaşlarımızın başka illere gitmesi gerekiyordu. Önümüzdeki zaman diliminde Batman Üniversitesi Diş Hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte il dışına sevkler azalacak, hatta sıfıra inecek." diyen Demir, fakültenin hayırlı olmasını diledi.

        Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Veysel Eratilla da üniversite bünyesinde gerekli laboratuvarların hazır olduğunu belirterek, sınıfların da son derece uygun hazırlandığını, yeni dönemde eğitimlere başlayacaklarını kaydetti.

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