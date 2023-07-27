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        Batman itfaiyesinde mesainin 5'te birini taşkında mahsur kalanlar oluşturuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:50
        Batman itfaiyesinde mesainin 5'te birini taşkında mahsur kalanlar oluşturuyor

        BATMAN (AA) - FAHRETTİN TURGUT - Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangına müdahale etmenin yanı sıra boğulma vakalarında ve taşkında mahsur kalanların kurtarılmasında da etkin görev alıyor.

        İtfaiye Müdürlüğünce, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz aylarında sıkça yaşanan boğulma vakaları ile taşkın nedeniyle su yükselmesine bağlı gelişen mahsur kalma olaylarına hızlı ve etkin müdahalede bulunulması amacıyla 4 yıl önce kurulan su altı ve su üstü arama kurtarma timi, dalgıç sayısının 4'ten 9'a yükselmesiyle daha da güçlendi.

        Ekipmanlarını hazırlayarak 7 gün 24 saat muhtemel ihbarlara karşı teyakkuzda bekleyen tim, ihbar geldiğinde hızla olay yerine intikal ederek çalışma yürütüyor.

        Hizmet içi eğitim programını sürdürürken haftanın belirli günleri de yüzme havuzunda kondisyon amaçlı çalışma yapan tim mensupları; baraj gölü, nehir ve sulama kanalları gibi durgun ve akıntılı sular ile görüş mesafesinin sıfıra düştüğü yerlerde adeta kendi canlarını tehlikeye atıp başka insanların hayatını kurtarmak için mücadele veriyor.

        Balık adamlar, zorlu görevlerinin yanı sıra kıyısında piknik yaparken ya da balık tutarken baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen sularda mahsur kalanların da imdadına yetişiyor.

        İtfaiye ekipleri Batman'da yaklaşık 3 ayda 418 yangına müdahale ederek 172 kişiyi alevlerden kurtarırken balık adamlar da aynı süreçte 37 kişiyi taşkın nedeniyle mahsur kaldıkları alandan kurtardı.

        Balık adamların hayat kurtaran mesaisi zaman zaman itfaiye ekiplerinin kaydettiği görüntülere de yansıyor.

        - Bu yıl boğulan 6 kişinin cesedine ulaştılar

        Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Akboğa, AA muhabirine, dalgıç ekibe Batman Barajı ve Batman Çayı gibi alanlarda dalış ve bot kullanma eğitimi verildiğini söyledi.

        İlde ayrıca 4 aylık hizmet içi eğitim programları da yapıldığını dile getiren Akboğa, bunun bölgedeki suların tanınması, dalış tekniklerinin geliştirilmesi ve bot kullanımını içerdiğini belirtti.

        Akboğa, dalgıç personeli tam donanımlı hale getirmek için ek ekipman ve araç alım planlarının da yapıldığını işaret ederek "Ekibimiz 2022'de 8 vatandaşın cansız bedenini sudan çıkardı. Bu sayının bu yıl şu ana kadar maalesef 6'ya çıktı." dedi.

        Balık adamların ihtiyaç halinde Tunceli, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesi gibi bölgelerde de görev yaptığını ifade eden Akboğa, Batman genelinde suların yüzmeye elverişli olmadığını vurguladı.

        İlgili kurumların bu konuda yaptığı uyarıların da dikkate alınmadığını anlatan Akboğa, "Maalesef üzücü sonuçlar olabiliyor. Bölgemizdeki sular çok tehlikeli, akıntılı ve bulanık. Profesyonel yüzücü olsanız dahi bu sularda yüzüldüğünde bazı noktalarda girdap oluşabiliyor ve sizi çekip boğabiliyor." diye konuştu.

        - "Bu sularda kurtarma yapmak çok riskli"

        Akboğa, bölgede kimi zaman da baraj kapaklarının açılmasıyla insanların bulundukları suya yakın alanlarda mahsur kaldığına dikkati çekti.

        Ekiplerin 2022'de mahsur kalan 28 kişiyi bu yıl ise 37 kişiyi kurtardığını aktaran Akboğa, "Bu sularda kurtarma yapmak çok riskli, hayati tehlikesi çok yüksek. Arkadaşlarımız o kadar gayretli çalışıyor ki adeta başkasının canına can olmak için kendi canından vazgeçiyor. Tüm dalgıç ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Akboğa yüzmek, serinlemek isteyenleri Batman Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğünün yüzme havuzlarına yönlendirdiklerini söyledi.

        - "Ailelerin gençleri havuza yönlendirmesi gerekiyor"

        Timde görevli Mehmet Aktan da Batman çevresindeki suların yüzmek için çok tehlikeli olduğunu, bundan dolayı da her sene boğulma vakalarının yaşandığını söyledi.

        Bu konuda çocukların, gençlerin ve ailelerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Aktan, "Ailelerin gençleri havuza yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü nehirler kesinlikle yüzülecek yerler değil." dedi.

        İlgili kurumlarca da gereken uyarıların yapıldığını işaret eden Aktan ailelere çocuklarına sahip çıkmaları uyarısında bulundu.

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