Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu BATSO Başkanı Demir ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:57
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu BATSO Başkanı Demir ile görüştü

        BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdülkadir Demir ile bir araya geldi.

        Necat Nasıroğlu Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, Nasıroğlu kentteki ekonomik gelişmeler, ticari yaşam ve odanın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Batman ekonomisini daha da ileriye taşıma noktasında, BATSO, tüm oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasta olacaklarını belirten Nasıroğlu, "İnşallah Batman'ımızın tüm dinamikleri ile el birliği içerisinde çalışarak, şehrimizi daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        'En küçük koşucu' keşfedildi!
        'En küçük koşucu' keşfedildi!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!

        Benzer Haberler

        Batman itfaiyesinde mesainin 5'te birini taşkında mahsur kalanlar oluşturuyor
        Batman itfaiyesinde mesainin 5'te birini taşkında mahsur kalanlar oluşturuyor
        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yeni dönemde eğitim başlıyor
        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yeni dönemde eğitim başlıyor
        Yüzme antrenörü Gönül: Barajlar ve kanallar yüzme için yapılmamış, girilmemeli
        Yüzme antrenörü Gönül: Barajlar ve kanallar yüzme için yapılmamış, girilmemeli
        Batman'da engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği
        Batman'da engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteği
        Sason Belediye Başkanı Yavuz gazetecileri ağırladı
        Sason Belediye Başkanı Yavuz gazetecileri ağırladı
        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, eşi tarafından bıçaklanan kadını ziyaret etti
        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, eşi tarafından bıçaklanan kadını ziyaret etti