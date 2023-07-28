AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu aşure dağıttı

BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu vatandaşlara aşure ikram etti.

Nasıroğlu beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayının İslam dünyası için önemine değinen Nasıroğlu, aşurenin birliğin, kardeşliğin ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin dayanışma ve kaynaşmayı da arttırdığını dile getiren Nasıroğlu, vatandaşların muharrem ayını kutladı.