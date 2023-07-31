Batman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Gültepe Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen R.N. (28) ile İ.T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

İ.T'nin tabancayla ateş etmesi üzerine R.N. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

R.N, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan İ.T'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.