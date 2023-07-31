Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Doğaseverler Sason'un Kınalı köyünde kamp yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:21
        Doğaseverler Sason'un Kınalı köyünde kamp yaptı

        BATMAN (AA) - Doğaseverler Batman'ın Sason ilçesinin Kınalı köyünde kamp yaptı.

        Sason Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği organizasyona katılan ülkenin çeşitli illerindeki doğaseverler Kınalı köyündeki kampta bir araya geldi.

        Kaymakam Murat Mete, kamp yapan vatandaşları ziyaret etti, onlarla görüştü.

        Mete, ilçede bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sason'da kamp yapılabilecek birçok güzel nokta var. Bu tür etkinliklere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Doğaseverlere katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        "Biri densizlik yaptı"
        "Biri densizlik yaptı"
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı

        Benzer Haberler

        Batman'da sokakta yetenekleri keşfedilen çocuklar futbola kazandırılıyor
        Batman'da sokakta yetenekleri keşfedilen çocuklar futbola kazandırılıyor
        Batman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Batman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Buzdolabı tamir ederken akıma kapılarak hayatını kaybetti
        Buzdolabı tamir ederken akıma kapılarak hayatını kaybetti
        Batman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Batman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Batman'da sokak ortasında silahlı kavga; 1 ölü (2)
        Batman'da sokak ortasında silahlı kavga; 1 ölü (2)
        Batman'da bir binada çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da bir binada çıkan yangın söndürüldü