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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:01
        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı basın mensuplarıyla bir araya geldi

        BATMAN (AA) - HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kentteki basın mensuplarıyla görüştü.

        Ramanlı, TPAO Kristal Park'ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirten Ramanlı, kentsel dönüşümle ilgili sürecin de takipçisi olacaklarını söyledi.

        Gazetecilerin, emekli maaşlarına ilişkin sorusu üzerine Ramanlı, "Parti olarak bu konuyu Mecliste de gündeme getirdik. Emeklilere ödenmesi gereken miktarın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini Genel Başkanımız ve İstanbul Milletvekilimiz Zekeriya Yapıcıoğlu da Mecliste dile getirdi." dedi.

        Basın toplantısına, HÜDA PAR Genel Başkan yardımcıları Abdurrahman Cevher ve Eyüp Yanaç, HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin ve HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı Şerif Durmaz da katıldı.

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