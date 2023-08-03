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        Batman'da tırın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 20:09
        Batman'da tırın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        BATMAN (AA) - Batman'da tırın kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, demir profil yüklü kamyonete arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle demir profiller tırın ön camından girerek şoförün yanında oturan 19 yaşındaki Efe Ç'ye isabet etti.

        Ağır yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücüler ifade işlemi için emniyete götürüldü.

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