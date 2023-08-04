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        Batman Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:44
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        Batman Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu
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        BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Batman Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

        Rektör Prof. Dr. İdris Demir, yaptığı açıklamada, yeni kurulan fakültenin hayırlı olmasını diledi.

        Spor Bilimleri Fakültesi ile Batman Üniversitesinde fakülte sayısının 11'e yükseldiğini belirten Demir, "Alanında uzman, spora, bilime ve öğrenciye değer veren, topluma faydalı bireyler yetiştiren fakültemiz sportif faaliyetler ve müsabakalarda daha fazla görünür olacak." ifadelerini kullandı.

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