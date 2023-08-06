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        Batman'da 74 yaşındaki kadının darbedilmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 16:27
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        Batman'da 74 yaşındaki kadının darbedilmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı
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        BATMAN (AA) - Batman'da 74 yaşındaki kadının evinin bahçesinde darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Seyitler Mahallesi'nde yaşayan Vesile Çiftçi'nin, iddiaya göre taş attıkları gerekçesiyle tepkisini dile getirdiği bir grup genç tarafından dün evinin bahçesinde darbedildiği, sonrasında taraflar arasında yaşanan kavgada 3 kişinin daha yaralandığı taşlı sopalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.G. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince A.G. tutuklandı, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Vesile Çiftçi, iddiaya göre, Seyitler Mahallesi'ndeki evinin bahçesine taş atan bir grup gence tepkisini dile getirmiş, bunun üzerine toplanarak Çiftçi'nin evine taş ve sopalarla gelen bir grup yaşlı kadını darbetmişti. Bu sırada Çiftçi'nin yakınları ve gençler arasında da taşlı, sopalı kavga çıkmış, 3 kişi yaralanmıştı. Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış, hastanede bir süre müşahede altında kalan Çiftçi taburcu edilmişti.

        Vesile Çiftçi'nin darbedildiği anlar evinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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