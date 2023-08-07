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        Cansuyu Derneğinden Batman'da 200 yetim çocuğa giysi yardımı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:13
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        Cansuyu Derneğinden Batman'da 200 yetim çocuğa giysi yardımı
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        BATMAN (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği tarafından 200 yetim çocuğa giysi hediye edildi.

        Dernek temsilcisi Mehmet Emin Turan, gazetecilere, 200 yetim çocuğa giysi yardımının yanı sıra oyuncak, çikolata ve balon da hediye ettiklerini söyledi.

        "Paylaşabildiğimiz kadar zengin, gülümsetebildiğimiz kadar mutluyuz." diyen Turan, bu doğrultuda yardım çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

        Turan, yardım çalışmalarına destek olan bağışçılara ve hayırseverlere teşekkür etti.

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