Batman'da temmuz ayında aranan 180 şüpheli yakalandı

BATMAN (AA) – Batman İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay 180 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 75 olaya müdahale edildiği ve 180 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İcra edilen bu operasyonlarda 19 tabanca, 9 av tüfeği, 31 kilogram uyuşturucu, 800 litre motorin, gümrük kaçağı 17 bin 725 paket sigara, 54 elektronik sigara, 32 cep telefonu, 164 puro ele geçirildi, 21 kişiye 50 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, trafik güvenliği kapsamında ise 1024 sürücüye 1 milyon 535 bin 527 lira idari para cezası uygulandı, 155 araç trafikten men edildi.