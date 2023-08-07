Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Batman Üniversitesinde 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak

        Batman Üniversitesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Üniversitesinde 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN (AA) - Batman Üniversitesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak.

        Batman Üniversitesi ve Batman Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında 3. dönem protokol, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile Rektör Prof. Dr. İdris Demir tarafından imzalandı.

        Belediye toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Canalp, tüm öğrenciler için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını belirtti.

        Bunun bir sosyal belediyecilik örneği olduğunu ifade eden Canalp, "Tüm öğrencilerimiz için elimizdeki bütün imkanları seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz." dedi.

        - "Borçlanma oranını yüzde 115'ten yüzde 31,5'lara indiriyoruz"

        Canalp, yapılan görevlendirmeden önce Batman Belediyesinin borçlarına değindi.

        "Belediyenin borçlanma oranını yüzde 115'ten yüzde 31,5'lara indiriyoruz." diyen Canalp, aynı zamanda her alanda projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

        Rektör Prof. Dr. Demir de öğrencilerin bu yıl da öğle yemeklerini ücretsiz yiyeceğini belirterek, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'a teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar

        Benzer Haberler

        Batman'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutukl...
        Batman'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutukl...
        Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde olduğu Batman´da klimanın mucidine anma et...
        Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde olduğu Batman´da klimanın mucidine anma et...
        Batman'da temmuz ayında aranan 180 şüpheli yakalandı
        Batman'da temmuz ayında aranan 180 şüpheli yakalandı
        Batman'da Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları tamamlandı
        Batman'da Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları tamamlandı
        Sıcaktan bunalanlar Batman'daki Zore Çayı'nda serinliyor
        Sıcaktan bunalanlar Batman'daki Zore Çayı'nda serinliyor
        Cansuyu Derneğinden Batman'da 200 yetim çocuğa giysi yardımı
        Cansuyu Derneğinden Batman'da 200 yetim çocuğa giysi yardımı