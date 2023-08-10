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        Batman'da öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:28
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        Batman'da öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı
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        BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye desteğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün yaz spor kurslarında eğitim gören 430 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.

        Kaymakam Muhammed Öztaş, yaz spor kurslarında 430 öğrencinin farklı branşlarda eğitim aldığını söyledi.

        Öğrencilerin kurslarda yaz tatillerini değerlendirdiğini, bu aktivitelerin öğrencilerin beden ve ruh sağlığı açısından önemli olduğunu aktaran Öztaş, Kaymakamlık olarak kursiyerlere Gercüş Belediyesi ortaklığında spor malzemesi desteğinde bulunduklarını bildirdi.

        Öztaş, "Kurslara katılan 430 öğrencimize şort, havuz mayosu, forma ve spor malzemesi desteğinde bulunduk. Bu vesile ile gençlerimizin yaz spor kurslarını en iyi şekilde istifade etmelerini istiyoruz." dedi.

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