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        Gercüş'te doğaya sülünler salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:52
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        Gercüş'te doğaya sülünler salındı
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        BATMAN (AA) - Gercüş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü tarafından doğaya sülünler bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Halil Erdoğanoğlu, Samsun Gelemen Sülün Üretim Merkezi ile Terme Sülün Üretim Merkezinde her yıl binlerce sülünü yetiştirerek Türkiye'nin farklı illerinde doğaya bırakıldığını söyledi.

        Kene, süne ile beslenen sülünlerin, ekolojik sistem içinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Erdoğanoğlu, bu yıl da Batman'a 1500 sülünün doğaya salınımını gerçekleştireceklerini bildirdi.

        Sülünlerin bir kısmının Gercüş ilçesinde doğaya bıraktıklarını belirten Erdoğanoğlu, "Vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Sülünleri avlayan kişiler hakkında çok ciddi cezalar uygulanacaktır." dedi.

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