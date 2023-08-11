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        Batman Havalimanı temmuz ayında 49 bin 760 yolcuya hizmet verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 19:26
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        Batman Havalimanı temmuz ayında 49 bin 760 yolcuya hizmet verdi
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        BATMAN (AA) - Batman Havalimanı'nda temmuz ayında 49 bin 760 yolcuya hizmet verildi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, havalimanında temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 49 bin 425, dış hat yolcu trafiği ise 335 oldu. Böylece toplam 49 bin 760 yolcuya hizmet verildi.

        Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 263, dış hatlarda da 3 olmak üzere toplam 266'ye ulaştı. Yük trafiği ise 261 ton oldu.

        Bu yılın 7 aylık döneminde de yolcu trafiği 333 bin 305, uçak trafiği 2 bin 204, yük trafiği ise 3 bin 207 ton olarak gerçekleşti.

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