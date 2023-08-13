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        TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 19:24
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        TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı
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        BATMAN (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Ham petrol taşımacılığı yapan firmada çalışan M.A.D'nin kullandığı dolu tanker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.

        İstasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alındı.

        İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapıldı. Tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlendi.

        Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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