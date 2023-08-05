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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı kurum ziyaretlerinde bulundu

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kurumları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:55
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı kurum ziyaretlerinde bulundu
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        BATMAN (AA) - HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kurumları ziyaret etti.

        Ramanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaretinde, gençlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile 30 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı'yı da ziyaret eden Ramanlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Batman'ın turizm açısından ileriye taşımak için gerekli çalışmalarda desteklerini her alanda vereceklerini belirten Ramanlı, "Batman turizm alanında çok zengin eserlere sahip. Turizm alanında bu kadar zengin alanlara sahip olan ilimiz için de gerekli bütün destekleri vereceğiz." dedi.

        Ramanlı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) da ziyaret ederek, Kurum Müdürü Alaattin Ökten ile görüştü.

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