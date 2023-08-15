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        Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:44
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        Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonunda, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 1 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cumhuriyet savcılığı talimatıyla uyuşturucu ticareti yapanların tespiti amacıyla bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda adreste yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu silah ve bu silaha ait 3 şarjör ile dürbün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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