Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonunda, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cumhuriyet savcılığı talimatıyla uyuşturucu ticareti yapanların tespiti amacıyla bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreste yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu silah ve bu silaha ait 3 şarjör ile dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.