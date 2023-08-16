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        Batman'da doğaseverler Dabanak Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:02
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        Batman'da doğaseverler Dabanak Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi
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        BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde doğaseverler Dabanak Yaylası'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde bir araya gelen 25 doğasever Altındere köyü mevkisindeki Dabanak Yaylası'na yürüyüş düzenledi.

        Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından doğaseverler, yaylayı gezdi.

        Etkinlikte yer alan Fatih Tanrıverdi, yaptığı açıklamada, Mereto Dağı'nın eteklerinde bulunan yaylanın havası ve manzarasıyla çok güzel olduğunu belirtti.

        Yayla sakinlerinin kendilerinin çok iyi ağırladığını ifade eden Tanrıverdi, "Çok güzel vakit geçirdik, havası muhteşemdi. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Özellikle köylülerin misafirperverliği bizim için unutulmaz anılar bıraktı." dedi.

        Ahmet Yıldız ise yaylayı her yönüyle çok beğendiğini aktardı.

        Fırat Çapan da zorlu bir yürüyüşün ardından ulaştıkları yaylayı serin havası ve manzarasıyla çok beğendiğini söyledi.

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